B2B-Entscheidungen nach Social Media-Marketing Jüngere B2B-Käufer sind der Hauptgrund dafür, dass Vermarkter ihre Social-Media-Marketingstrategien auffrischen müssen. Davon ist das Marktforschungsunternehmen Insider Intelligence überzeugt. Demnach sind diese B2B-Käufer digital orientiert und dominieren die Online-Welt. Zudem seien sie anspruchsvoll, stärker in den Kaufprozess eingebunden und suchen in sozialen Netzwerken nach Informationen und Lösungen. Mit de wachsenden Zahl junger Entscheider nehme auch die Bedeutung sozialer Medien für B2B-Marketingstrategien zu.



US-Millennials verbringen im Schnitt täglich knapp 18 Stunden an ihren Screens, wobei sie vor allem soziale Medien nutzen, wie pressetext berichtete. Laut Insider Intelligence werden sie bei ihren Kaufentscheidungen stark von Social-Media-Inhalten beeinflusst. Daher sind soziale Medien inzwischen der effektivste B2B-Kanal - sowohl für Top-of-Funnel-, als auch für Bottom-of-Funnel-Strategien, wie 50 Prozent bzw. 46 Prozent der Vermarkter in Umfragen von Wpromote und Ascend2 vom April 2023 angegeben haben.



Einer GoodFirms-Umfrage vom August 2022 zufolge nutzen viele B2B-Käufer soziale Medien, um mit Verkäufern in Kontakt zu treten und Erfahrungen auszutauschen. Fast die Hälfte (46,5 Prozent) tritt über Social Media mit B2B-Unternehmen in Kontakt. 69 Prozent teilen auch schlechten Kundenerfahrungen dort oder auf Online-Bewertungsplattformen. Am wahrscheinlichsten teilen Gen Z (57,6 Prozent) negative Erfahrungen, gefolgt von Millennials (42, 5 Prozent).



Insgesamt hat die Aktivität von B2B-Experten in sozialen Medien laut einer Umfrage von Qnary zugenommen: Im Mai 2023 gaben weltweit fast 40 Prozent von ihnen an, sich 2022 mehrmals täglich mit Social-Media-Inhalten zu befassen. 2021 waren es nur 28 Prozent gewesen. Auch fast die Hälfte der befragten Führungskräfte nutzen die Portale, um ihre Ansichten zu verbreiten.



Die Verjüngung schlägt auch in der Nutzerbasis von LinkedIn zubuche. Im führenden B2B-Netzwerk werden Millennials und Gen Z bis zum Ende des Jahres in den USA 61,6 Prozent der User ausmachen, prognostiziert Insider Intelligence. Der diesjährige Zuwachs sei vor allem bei der Gen Z zu verzeichnen und ergebe ein Plus von 20 Prozent. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Marketing #B2B #Social Media #Studie





